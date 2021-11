Neuburg-Schrobenhausen

vor 5 Min.

Viele Corona-Fragezeichen: Was wird heuer aus dem Fasching im Raum Neuburg?

Ein Prinzenpaar wird es bei den Neuburger Burgfunken 2021/2022 nicht geben. Zu groß sei der finanzielle Aufwand für die Auserwählten. Also warten sie – wie alle Vereine – auf bessere Zeiten.

Plus Am 11. November beginnt der Fasching. Allerdings müssen Vereine im Raum Neuburg auch in diesem Jahr ihre Bälle und Gardetreffen unter Corona-Druck organisieren. Wie gehen sie damit um?

Von Manfred Dittenhofer, Peter Maier und Elisa-Madeleine Glöckner

Fasching. Im vergangenen Jahr musste er ausfallen. Die Pandemie und eine hochschlagende Corona-Welle haben die närrische Zeit einfach überrollt. Lockdown und Stillstand. Jetzt, ein Jahr später, gehen die Faschingsgesellschaften der Region ein wenig optimistischer in die fünfte Jahreszeit. Neben Hoffnung gibt es aber nach wie vor Zweifel, ob es Veranstaltungen tatsächlich geben kann – und unter welchen Voraussetzungen sie stattfinden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen