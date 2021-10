Volksbegehren zum Landtag: Im Raum Neuburg zeichnet sich ein Scheitern ab

Plus Die Initiative „Landtag abberufen“ wollte Neuwahlen erzwingen. Im Raum Neuburg zeichnet sich am Mittwoch ein Scheitern ab. Wie Abgeordnete und ein Organisator das Ergebnis beurteilen.

Volksbegehren gab es einige in der bayerischen Geschichte. Nichtraucher sollten geschützt, Studiengebühren abgeschafft und die Artenvielfalt erhalten werden. Dass aber der gesamte – 2018 demokratisch gewählte – Landtag abberufen und Neuwahlen erzwungen werden sollen, ist neu. Genau das hatte die Initiative „Landtag abberufen“ zum Ziel. Dahinter stehen maßgeblich die Kleinstparteien „Wir2020“ und „Die Basis“. Beide wurden vergangenes Jahr im Umfeld der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegründet.