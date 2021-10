Volkszählung 2022 im Raum Neuburg: Landratsamt sucht Ehrenamtliche

Der Zensus 2022 ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Für diese Volkszählung sucht das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen jetzt nach Helferinnen und Helfern.

Im Jahr 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Bei der sogenannten Volkszählung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Dies ist nötig, um Fragen nach dem Ausbau von Infrastruktur und der allgemeinen Planungssicherheit in der Region beantworten zu können. Es werden Daten in der ganzen EU ermittelt. Somit ist der Zensus ein europäisches Großprojekt, welches die Lebensqualität aller EU-Mitgliedsstaaten sichern soll, schreibt das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen.

Zensus im Raum Neuburg: Alle zehn Jahre sind die EU-Staaten verpflichtet, den Zensus durchzuführen

Alle zehn Jahre sind die EU-Staaten verpflichtet, einen Zensus durchzuführen. Dies hätte schon 2021 passieren sollen, allerdings war aufgrund der Corona-Pandemie eine Verschiebung notwendig. Stichtag des Zensus ist jetzt der 15. Mai 2022. Die Vorbereitungen für den Zensus laufen bereits auf Hochtouren. So wurde im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen eine zentrale Erhebungsstelle eingerichtet.

Auch wenn die Erhebung registergestützt erfolgt, werden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, welche die Registerdaten in voraussichtlich 18.000 Fällen stichprobenartig ergänzen und überprüfen. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen sucht daher ab sofort 140 zuverlässige und kontaktfreudige Personen für die Haushaltsbefragungen. Die Interviewer-Tätigkeit ist ehrenamtlich, allerdings erhalten Erhebungsbeauftragte eine steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung. Jeder Interviewer erhält zu Beginn eine umfassende Schulung.

Um sich als Erhebungsbeauftragter vormerken zu lassen und für alle weiteren Informationen steht die Seite https://neuburg-schrobenhausen.de/Bürgerservice/Zensus-2022/ zur Verfügung. (nr)

