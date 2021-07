Wald im Raum Neuburg: Fichten auf Borkenkäfer untersuchen

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) rät Waldbesitzern, ihre Bäume auf Borkenkäferbefall zu überprüfen. Was Waldbesitzer darüber hinaus jetzt tun sollten.

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) rät Waldbesitzern, ihre Bäume auf Borkenkäferbefall zu überprüfen. Die heißen Temperaturen der vergangenen Woche hätte dazu beigetragen, dass sich die Käfer rasch vermehren, weshalb schnell aus einer befallenen Fichte mehrere Bäume werden können und damit ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entsteht.

Neuburg-Schrobenhausen: Bei Borkenkäferbefall hilft nur schnelles Handeln

Sollten Waldbesitzer Borkenkäferbäume in ihren Beständen entdecken, hilft nur schnelles Handeln, heißt es in einer Mitteilung der WBV. So müssen die erwarteten Käferholzmengen sowie der Befallsort unverzüglich an die WBV Neuburg-Schrobenhausen gemeldet werden. „Wir haben auf unserer Homepage ein Portal für unsere Mitglieder eingerichtet, sodass die Meldung schnell und unkompliziert erfolgen kann“, so WBV-Geschäftsführer Ludwig Schön. „So kann die Meldung auch gleich direkt im Wald per Smartphone an uns übermittelt werden. Weiterhin sind dort auch alle nötigen Informationen und Formulare zur Beantragung von staatlichen Förderungen hinterlegt.“

Und noch einen Tipp hat der Experte. „Ich rate bei den nötigen Waldbegängen zur Borkenkäfersuche auch gleich dazu, die Bestände im Hinblick auf die kommende Einschlagsaison zu besichtigen. Es ist wichtig, mit Beginn der Einschlagsaison am 1. Oktober in der Lage zu sein, sich aktiv am Holzmarkt zu beteiligen. Und das funktioniert nur bei vorbereiteten Beständen.“ Auch hier hat die WBV ein Portal auf seiner Homepage eingerichtet, Waldbesitzer können bereits jetzt ihre geplanten Einschlagmengen melden. Vorteil ist hierbei, dass die Sommermonate selbst für die notwendigen Vorbereitungen, wie das Auszeichnen der Bestände, genutzt werden können. Außerdem vergibt die WBV Neuburg-Schrobenhausen bei einer Meldung bis zum 31. August über die Homepage Beratungsgutscheine im Wert von 40 Euro. „Damit wollen wir diejenigen Mitglieder belohnen, die schon jetzt aktiv tätig werden“, so Schön.

Weiterhin bietet die WBV auch kostenlose Onlineschulungen für Mitglieder an. Die nächste findet am Donnerstag, 29. Juli, um 19 Uhr statt. Das Thema lautet „Neue Baumarten für den Klimawandel“. Es sind nur noch wenige Restplätze frei. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage der WBV. (nr)