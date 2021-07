Wegen Bauarbeiten: Vollsperre zwischen Pobenhausen und Lichtenheim

Für voraussichtlich drei Wochen wird die Staatsstraße 2048 zwischen Lichtenheim und Pobenhausen wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung steht bereits fest.

Am Montag, 5. Juli, beginnen die Straßenbauarbeiten auf der Staatsstraße 2048 zwischen Lichtenheim und Pobenhausen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen. Für die in diesem Zeitraum vollgesperrte Staatsstraße ist eine Umleitung eingerichtet. Nur der direkte Anwohnerverkehr kann in diesem Zeitraum eingeschränkt durch den Baubereich zu den Grundstücken fahren.

Die Umleitung für beide Fahrtrichtungen führt über die St2044 bei Pobenhausen und weiter über die St2049 bei Karlskron. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro werden vom Freistaat Bayern getragen. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die genannten Termine verschieben. (nr)