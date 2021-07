Weiterführende Schulen: Ab Dienstag keine Maskenpflicht mehr

Weil die Inzidenz unter 25 ist, dürfen Schüler und Lehrkräfte am Platz ihre Maske abnehmen.

Ab Dienstag, 27. Juli, ist an den weiterführenden Schulen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Maskenpflicht am Platz im Unterricht wieder aufgehoben. Grund ist die Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 25 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Maskenpflicht ist in der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geregelt. Darin ist festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Personal auch am Platz keine Maske tragen müssen, wenn an fünf aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut ( RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz von 25 nicht überschritten wird. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterschreitet die 7-Tage-Inzidenz (RKI) den Wert von 25 seit dem 21. Juli. Die Aufhebung der Maskenpflicht tritt am Dienstag, 27. Juli, in Kraft. (nr)