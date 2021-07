Neuburg-Schrobenhausen

Wie es mit den Test- und Impfzentren im Kreis Neuburg-Schrobenhausen weitergeht

Plus Das Testzentrum in Karlshuld schließt, die Standorte für das Test- und das Impfzentrum in Neuburg stehen auf der Kippe. Außerdem laufen Ende September sämtliche Verträge aus.

Von Claudia Stegmann

Jeder, der will, könnte derzeit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eine Impfung bekommen. Etwa 25.000 Menschen über 18 Jahre, so schätzt Bernhard Pfahler vom BRK, haben noch keine Impfung erhalten. Doch seit geraumer Zeit scheint es so, als ob sich so gut wie mehr impfen lassen möchte. Über die Gründe kann man nur spekulieren: Vielleicht sind es die aktuell niedrigen Infektionszahlen, vielleicht ist aber auch die Anzahl der Impfwilligen erreicht.

