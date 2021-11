Neuburg-Schrobenhausen

17:52 Uhr

Wintereinbruch im Raum Neuburg: Schnee und Glätte ziehen zahlreiche Unfälle nach sich

Ein Mensch ist am Dienstag nach einem Unfall auf der Bundesstraße B16 bei Zuchering ums Leben gekommen. Es sollte nicht der einzige Unfall in der Region bleiben.

Plus Die Räumfahrzeuge touren durch die Region, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Trotzdem kracht es am Dienstag immer wieder wegen des Wetterumschwungs. In einem Fall endet es sogar tödlich.

Von Winfried Rein und Luzia Grasser und Elisa-Madeleine Glöckner

Seit vier Uhr morgens sei die Flotte unterwegs, sagt Bernhard Strehle, Chef der staatlichen Straßenmeisterei Neuburg. Nicht nur er hat seine Leute am Dienstag losgeschickt. Denn pünktlich zum Dezemberanfang war der Winterdienst überall in der Region gefragt.

