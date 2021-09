Wo man sich im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ab sofort testen lassen kann

Testen können sich Bürgerinnen und Bürger des Kreises Neuburg-Schrobenhausen in den Testzentren. Das sind die Öffnungszeiten im September.

Die Testzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen bieten im September folgende Öffnungszeiten an:

Schnell- und PCR-Tests in Mühlried

Im Testzentrum Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite 11, werden Schnelltests und PCR-Tests nach vorheriger Terminvergabe angeboten. Die Öffnungszeiten für Schnelltests sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist online unter http://schnelltest.kkh-sob.de/ möglich.

Die Öffnungszeiten für PCR-Tests sind in Schrobenhausen-Mühlried von Montag bis Freitag, 15 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung erfolgt online über http://pcrtest.kkh-sob.de/.

Schnelltests im Neuburger Parkbad-Foyer

Die Schnelltests in Neuburg werden im Foyer des Parkbads angeboten. Die Termine sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist online unter http://schnelltest.kkh-sob.de/ möglich.

PCR-Tests in der Ostendhalle Neuburg

PCR-Testungen in Neuburg sind in der Ostendhalle Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr möglich. Eine Anmeldung erfolgt online über http://pcrtest.kkh-sob.de/.

Bitte beachten: Die beiden Testzentren in Neuburg schließen am 29. September. Der Testbetrieb wird ab 30. September in der Monheimer Straße 66 fortgesetzt. (nr)