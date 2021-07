Neuburg-Schrobenhausen

„Zeit des Impfstoff-Mangels ist vorbei“: Kaum Nachfrage bei Sonderimpfung im Kreis

Das Interessan an der Impfkampagne lässt auch in Neuburg-Schrobenhausen scheinbar nach.

Plus Leere Gänge und volle Impfstofflager – die Nachfrage nach Terminen in den Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen geht zurück. Tatsächlich aber scheint es schon seit einiger Zeit mit dem Impfen nicht so recht weiterzugehen.

Beide Impfzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen – hier wollten die Verantwortlichen eigentlich den Impfturbo einlegen. 1000 Dosen AstraZeneca standen vergangene Woche als Sonderimpfung bereit. Jeder, der über 18 war und registriert, konnte sich für einen Termin vor Ort anmelden, sich den Piks im Arm abholen. Aber: Es kam fast niemand.

