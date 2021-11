Zusätzliche Impftermine in Neuburg und Schrobenhausen

Weil sich vergangene Woche mehr als doppelt so viele Menschen haben impfen lassen, als es die Kapazitäten in Neuburg und Schrobenhausen vorsehen, gibt es nun Zusatztermine.

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen steigt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stetig an. Laut einer Mitteilung des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen war in den vergangenen Tagen der Ansturm in beiden Sprechstunden (mittwochs in Schrobenhausen und donnerstags in Neuburg) so groß, dass die Kapazitäten kurzfristig erweitert werden mussten. Fast 700 Menschen bekamen an beiden Tagen eine Spritze; ausgelegt sind die beiden Impfsprechstunden für insgesamt 300 Impfungen.

„Nachdem die Impfzentren bayernweit Anfang Oktober geschlossen wurden, sollten wir die Hausärzte, die die tragende Rolle in der Impfkampagne übernahmen, lediglich unterstützen. Hier hatten wir von der bayrischen Regierung ein Limit von maximal 150 Impfungen am Tag bekommen. Dieses Kontingent haben wir hauptsächlich durch unsere mobilen Impfteams in den Pflegeeinrichtungen abgearbeitet“, erklärt Geschäftsführer Holger Koch, der am Donnerstag die Nachricht bekam, dass das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber der Impfzentren Neuburg-Schrobenhausen die Anzahl der Impfungen nun wieder erhöhen darf.

Im Geriatriezentrum in Neuburg wird auch an zwei Sonntagen geimpft

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen stockt deshalb kurzfristig schon für die kommenden zwei Woche auf. Im Mehrzweckraum des Geriatriezentrums Neuburg (Bahnhofstraße 107b) werden zusätzlich zur regulär stattfindenden Impfsprechstunde am Donnerstag auch an den nächsten beiden Freitagen (19. und 26. November) und Sonntagen (21. und 28. November) jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geimpft.

In Schrobenhausen (Rinderhofer Breite 11) sind ebenfalls mehr Impfungen möglich. Dort werden die Öffnungszeiten erweitert: von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr kann man sich an den nächsten beiden Mittwochen (17. und 24. November) impfen lassen. Zusätzlich werden zwei Impfsprechstunden am Samstag, 20. November und am Samstag, 27. November von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr stattfinden.

Für die Impftermine in Neuburg und Schrobenhausen sind keine Termine notwendig

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. „Wir haben uns aufgrund des großen Andrangs dafür entschieden, vor Ort Nummern zu vergeben, um die Wartezeit für den Einzelnen besser einschätzen zu können. Außerdem können wir so im Vorfeld schon klar kommunizieren, wie viele Impfungen möglich sind, sodass keiner vergeblich warten muss“, so Koch. Erschwerend kommt hinzu, dass eine Terminvereinbarung über www.impfzentren.bayern zwar möglich, aber fehlerhaft ist. „Wir haben das Problem dem Softwarehersteller gemeldet. Wir sind wohl nicht der einzige Landkreis, der gerade Schwierigkeiten hat“, entschuldigt Koch.

Wie es ab dem 29. November weitergeht, wird nach Aussage des Geschäftsführers derzeit abgestimmt: „Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern so schnell wie möglich ein Impfangebot machen. Deshalb haben wir uns für eine Übergangslösung entschieden. Nun arbeiten wir auf Hochtouren, um ein langfristiges Konzept zu erarbeiten. Sobald dies der Fall ist, werden wir natürlich informieren.“ (nr)