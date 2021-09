Zusätzliche PCR-Testtermine für Schüler und Reiserückkehrer

An den beiden Samstagen vor Schulbeginn gibt es in Neuburg und Mühlried weitere Testmöglichkeiten.

Der Landkreis bietet zum Ferienende für Reiserückkehrer sowie Schülerinnen und Schülern zusätzliche Termine für PCR-Tests an. An den beiden Samstagen 4. und 11. September wird in der Ostendhalle in Neuburg von 10 bis 12 Uhr getestet, im Testzentrum in Schrobenhausen-Mühlried finden die Tests von 12 bis 14 Uhr statt.

Für die Testungen ist eine vorherige Terminvereinbarung online erforderlich. (nr)