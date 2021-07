Zweifel am Stoff & Impfmüdigkeit: Kaum Resonanz bei Sonderimpfaktion

Plus Bei einer Sonderimpfaktion im Kreis Neuburg-Schrobenhausen standen 1000 Dosen AstraZeneca bereit - nicht einmal 150 Menschen aber sind erschienen. Was sind die Gründe?

Die Sonderimpfaktion für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat am 2. und 3. Juli stattgefunden. Wie angekündigt, standen dabei 1000 Termine für den Impfstoff AstraZeneca zur Verfügung – mit verkürztem Zeitraum bis zur Zweitimpfung. Potenziell buchen konnten den Termin alle Landkreisbürgerinnen und –bürger über 18 Jahren.