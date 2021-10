"Schule der magischen Tiere": Kinopremiere mit Margit Auer in Neuburg

Die Romanverfilmung „Schule der magischen Tiere“ startet im Neuburger Kinopalast. Zu Besuch ist Autorin Margit Auer, sie bietet eine besondere Gesprächsrunde an.

So viele Eltern und Kinder lieben sie, die Bücher der Reihe „Die Schule der magischen Tiere“. Jetzt kommt der Film zur Buchreihe in die deutschen Kinos. Am 14. Oktober ist Bundesstart.

Der Neuburger Kinopalast freut sich besonders, dass zur Premiere die Autorin Margit Auer vor Ort sein wird. Um 15 Uhr beginnt am Donnerstag eine Autogramm-Stunde im Kinosaal und um 15.30 Uhr findet ein direktes Gespräch mit Margit Auer und den Kindern statt, bei dem Auer die Fragen der Jungen und Mädchen beantwortet.

Damit die Aufregung und die Hemmschwelle nicht zu groß sind, der berühmten Autorin Fragen zu stellen, können sich alle Kinder schon im Vorfeld Fragen an Margit Auer überlegen und diese in die große „FragenBox“ im Kinopalast werfen. Die Autorin wird dann einzelne Fragen aus der Box ziehen und sie beantworten. Anschließend geht es zur Kinopremiere von „Die Schule der magischen Tiere“.

Autorin Margit Auer kommt zu Kinopremiere der "Schule der magischen Tiere" nach Neuburg

Mit ein bisschen Glück kommen acht Besucher kostenlos in den Kinofilm, denn wir verlosen 4x2 Karten. Dazu einfach eine Mail bis Dienstag, 12. Oktober, 15 Uhr, an gewinnen@neuburger-rundschau.de mit dem Betreff „Kinopalast“ sowie den Kontaktdaten schicken. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. (nr)

