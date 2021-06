Neuburg

Schwarm entwischt: Wie die Neuburger Feuerwehr Tausende Bienen einfängt

Plus Ein Bienenschwarm hat sich auf einem Baum am Gelände des TSV Neuburg angesiedelt, weshalb die Feuerwehr kam. Wie sie die Tausenden Tierchen einfing - ohne Schutzausrüstung.

Von Andreas Schopf

Mit einem tierischen Einsatz hatte es in dieser Woche die Freiwillige Feuerwehr Neuburg zu tun. Ein Bienenvolk hat sich in einem Baum auf dem Gelände des TSV Neuburg niedergelassen. Laut Feuerwehr-Kommandant Markus Rieß haben sich die Tierchen in etwa acht Meter Höhe angesiedelt – mit einer normalen Leiter waren sie nicht mehr zu erreichen. Also half die Feuerwehr mit einer Hubarbeitsbühne aus. Und praktischerweise hat die Wehr mit Dominik Hücherig einen Imker in ihren Reihen, der sich der Angelegenheit annehmen konnte - ohne Schutzausrüstung.

