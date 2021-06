Schwerer Unfall auf B16 bei Manching

Als er bei Manching auf die B16 fahren wollte, hat ein Autofahrer am Samstagnachmittag ein Motorrad übersehen. Bei dem Zusammenprall wurden zwei Personen schwerverletzt.

Am Samstagnachmittag, 26. Juni, kam es auf der Staatsstraße 2335 im Gemeindebereich Manching kurz vor der Einmündung in die B16 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer und dessen Beifahrerin schwer verletzt worden waren.

Ein 30-jähriger, zur Zeit im Landkreis Pfaffenhofen lebender Autofahrer befuhr von Manching kommend gegen 15.25 Uhr mit seinem Nissan Almera die Manchinger Bahnhofstraße ortsauswärts. An der Einmündung zur Staatsstraße 2335 hat er die geltende Vorfahr missachtet. Beim Einfahren in die Staatsstraße übersah er dann ein aus Richtung Ingolstadt kommendes Motorrad. Der Motorradfahrer, ein 61-jähriger Mann aus dem Raum Kelheim, hatte trotz Vollbremsung keine Möglichkeit mehr, dem plötzlich vor ihm einfahrenden Auszuweichen auszuweichen und stieß mit seinem Kraftrad Triumph frontal in die Fahrerseite des Autos. Anschließend wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert und blieb schwerst verletzt auf der Beifahrerseite liegen. Auch seine Beifahrerin, bei der es sich um die 65-jährige Ehefrau des Motorradfahrers handelt, wurde durch den Unfall in hohem Bogen über das Auto geschleudert. Sie bleib etliche Meter weiter ebenfalls schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Alle beide wurden vom BRK nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, für die auch ein Rettungshubschrauber gelandet war, in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall einen schweren Schock. Auch er musste vom BRK in ein Krankenhaus gebracht werden.

Seitens der eingeschalteten Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges ein unfallanalytisches Gutachten sowie eine Blutentnahme beim Unfallverursacher angeordnet. Bis zur Erstellung des Gutachtens musste die Staatsstraße am Unfallort komplett gesperrt werden. Die Vollsperre dauerte bis circa 19.30 Uhr an.

Die Feuerwehr Manching unterstützte mit insgesamt 28 Feuerwehrleuten und mehreren Fahrzeugen bei der Bergung, Reinigung und Verkehrslenkung an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 25.000 Euro beziffert. (nr)