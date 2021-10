Sechs Filme für Kinder: Bank lädt zum "Weltspartag" in den Neuburger Kinopalast

Plus Kinder sollen den verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen. Sechs Filme sind anlässlich des Weltspartags beim Neuburger Kinopalast für insgesamt 1500 Schüler reserviert.

Zum Weltspartag, 29. Oktober, hat die Sparkasse Neuburg-Rain wieder rund 1500 Kinder und Jugendliche ins Kino eingeladen. Der große Filmreigen folgt allerdings erst kommende Woche während der Allerheiligenferien.