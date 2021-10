Seelsorger von St. Augustin in Neuburg: Nachruf für Pater Alfred Blöth

Pater Alfred Blöth, der bis 2020 Seelsorger im Pflege- und Altenheim St. Augustin in Neuburg war, ist verstorben. Er wurde 89 Jahre alt. Ein kurzer Nachruf.

Pater Alfred Blöth OSFS ist – wie erst jetzt bekannt wurde – bereits am Montag, 25. Oktober, in Neuburg im Alter von 89 Jahren verstorben.

Der Angehörige des Salesianerordens war lange Zeit Hausoberer im Salesianum Rosental in Eichstätt und von 1993 bis 2008 Pfarrer der Eichstätter Pfarrei Heilige Familie. Blöth wurde 1932 in Rothenstadt, Diözese Regensburg, geboren. 1961 trat er bei den Oblaten des hl. Franz von Sales ein. Nach der Priesterweihe in Eichstätt 1968 wirkte er als Pfarrer in Pleystein (Bistum Regensburg), als Hausoberer im Salesianum Rosental in Eichstätt und als Pfarrer der Pfarrei Heilige Familie in Eichstätt.

Von 2008 bis 2020 war er Seelsorger im Alten- und Pflegeheim St. Augustin in Neuburg. Die Beerdigung findet am Freitag, 5. November, in Eichstätt statt. Sie beginnt um 13.30 Uhr auf dem Friedhof im Rosental. Anschließend wird das Requiem in der Pfarrkirche Heilige Familie gefeiert. (nr)