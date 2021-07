Sehnsucht in Neuburg: Ein kleines Schloßfest bei Juliusbräu

Plus Die Juliusbrauerei honorierte fröhliche Schloßfestbilder. Dazu ziehen Musikgruppen durch die Neuburger Altstadt – und am Arco gibt es ein Feuerwerk.

Wenn schon kein Schloßfest, dann einen Schloßfest-Verschnitt: Hoftänzer, Musikanten, Landsknechte und Obrigkeit ließen im Hof der Juliusbrauerei das ausgefallene Spektakel hochleben. Es war kein trauriges Treffen, denn es gab Schloßfestbier und Preise für gelungene Fotos.