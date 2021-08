Seit 60 Jahren dabei: Neues Ehrenmitglied bei der Flugsportgruppe Neuburg

Reinhold Hesche ist seit 60 Jahren bei der Flugsportgruppe Neuburg. Nun wurde sein Engagement besonders geehrt.

Seit 60 Jahren aktiv. 1968 und 1969 Leistungsflugreferent, von 1972 bis 1997 Kassenverwalter und von 1998 bis zur nächsten Wahl im kommenden Jahr Schriftführer. Damit also dann insgesamt 52 Jahre Vereinsarbeit. Für den Ehrenausschuss der Fluggruppe Neuburg war die Entscheidung nicht schwer. Reinhold Hesche wurde in der Jahresversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Vorsitzende Wolfgang Hesche ließ die lange aktive Zeit noch einmal Revue passieren. Er überreichte als besonderes Geschenk ein T-Shirt der Fluggruppe und eine Grillschürze mit dem Aufdruck „Flieger-Opa Reinhold“. Zur 70. Jahresversammlung der Fluggruppe Neuburg (FGN) hat Wolfgang Hesche die Mitglieder in die Werkstatt bei offenen Toren geladen.

Flugsportgruppe Neuburg: Rückblick zeigte die Highlights des vergangenen Jahres

Sein Rückblick zeigte die Highlights des vergangenen Jahres. Im Bereich Ausbildung waren dies die Flugleistungen. So konnten in der Segelflugausbildung 225 Starts bei 92 Flugstunden absolviert werden. Philipp Böhm legte im Oktober 2020 seine praktische Prüfung vor einem Prüfer des Luftamtes Südbayern ab und ist seitdem im Besitz des Segelflugscheins. Felix Krüper konnte seinen ersten Alleinflug erleben und Karre Förg den ersten Alleinflug auf einem Motorsegler. Sebastian Rönz konnte den Pokal für die meisten Streckensegelflugpunkte auf Vereinsflugzeugen, wie auch schon 2020, erringen. In fünf Flügen legte er eine Gesamtstrecke von 847 Kilometern zurück.

Werkstattleiter Peter Unglert berichtete von einem Winter-Werkstattdienst unter erschwerten Bedingungen. Den Lockdown voraussehend, wurden die Arbeiten bereits im September begonnen. Und das sei gut so, denn ab Dezember war das Arbeiten in der Gruppe aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht mehr erlaubt. Der größte Teil der Winter-Werkstattarbeiten waren bis dahin bereits beendet.

Mitglieder der Flugsportgruppe Neuburg sammeln Spenden

Für eine offene Haube sammelten die Vereinsmitglieder Spenden. Diese Haube soll dann auf dem Schulungs-Doppelsitzer ASK-13 montiert werden und bei heißen Sommertagen für Abkühlung bei den Flügen sorgen. Dieses Projekt, gefördert von der Raiffeisen-Volksbank Neuburg, steht nun kurz vor dem Abschluss. Bereits im August soll der Erstflug mit dieser offenen Haube auf dem Ausbildungssegelflieger stattfinden. (mad)