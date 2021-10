Neuburg

„Sens-Halle“: Neuer Anlauf für das Neuburger Bauprojekt

Auf dem Familiengrundstück im Anschluss an die ehemalige Grünwald-Säge in Neuburg-Nord möchte Zimmerermeister Florian Sens eine Halle errichten.

Plus Für das geplante Areal an der Monheimer Straße in Neuburg Nord wird der Flächennutzungsplan noch einmal geändert. Damit hofft man, die Regierung von Oberbayern umstimmen zu können.

Von Manfred Rinke und Anna Hecker

Alle bisherigen Versuche der Stadt Neuburg, die zuständige Behörde bei der Regierung von Oberbayern umzustimmen, blieben bislang erfolglos. Sie lehnt es weiter ab, dass Zimmerermeister Florian Sens auf das Familiengrundstück an der Monheimer Straße im Anschluss an das Gelände der ehemaligen Grünwald-Säge eine Gewerbehalle baut. Im Bauausschuss wurde nun beschlossen, den Flächennutzungsplan noch einmal zu ändern und um ein anschließendes Gewerbegrundstück zu reduzieren. Damit wäre der Hauptgrund für das Nein der Regierung aus dem Weg geräumt.

