Neuburg

10:16 Uhr

Sie wird zu den ganz Großen gehören: Melissa Aldana im Neuburger Birdland

Plus „Wie eine Ballett-Tänzerin geht sie Plié-Position“, schreibt unser Autor über Melissa Aldana. Am Wochenende war die Tenorsaxofonistin auf der Bühne des Neuburger Birdlands zu sehen. Völlig übermüdet und dennoch beeindruckend.

Von Ssirus W. Pakzad

Das Neuburger Birdland war am Wochenende die letzte Station einer Tournee, die die Tenorsaxofonistin Melissa Aldana für gut drei Wochen kreuz und quer durch Europa geführt hat. Statt sich im Hotel von den Reisestrapazen zu erholen, setzte sich die völlig übermüdete Chilenin am Samstag gegen 15 Uhr in den Club, ließ den Raum auf sich wirken, lotete ihn zweieinhalb Stunden mit lang angehaltenen Tönen aus und brachte sich in Stimmung für das abendliche Konzert. Das sagt viel aus über die 32-Jährige – ohne Unterlass arbeitet sie an sich. Sie lebt für ihre Musik.

