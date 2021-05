Single im Raum Neuburg? Dann könnte dieser Kurs helfen

In einem Kurs der Vhs Neuburg geht es darum, wie Singles den richtigen Partner finden. Teilnehmer sollen außerdem besondere Tipps für zukünftige Dates bekommen.

Neue Kontakte knüpfen und andere Menschen kennen lernen – nach der langen Zeit der Einschränkungen ist es jetzt wieder möglich. In diesem unterhaltsamen und lehrreichen Vhs-Workshop beantwortet Coach Horst Steininger die innerlich gestellten Fragen: „Wie oder wo finde ich den Richtigen oder die Richtige?“, „Wie verhalte ich mich richtig?“, „Wie finde ich den Mut zu handeln?“.

Kurs der Vhs Neuburg: So finden Singles den richtigen Partner

Er zeigt Möglichkeiten auf, die eigenen Stärken bei der zwischenmenschlichen Kommunikation erfolgreicher einzusetzen und gibt dazu noch einige besondere Tipps für zukünftige Dates. Das Seminar beginnt am Samstag, 5. Juni, 11 bis 14.30 Uhr (Teil 1). Termin für Teil zwei ist am 26. Juni von 11 bis 12.30 Uhr. Gebühren: 24 Euro. Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung in der Vhs Neuburg (08431/9119, per mail unter info@vhsneuburg. de oder unter www.vhsneuburg.de). Dort gibt es auch weitere Informationen. (nr)

Lesen Sie auch: