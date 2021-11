So gelingt Inklusion von Menschen mit Behinderung im Raum Neuburg

Plus Es wäre im Grund ganz einfach, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Dass Unternehmen zu Unrecht davor zurückschrecken, das zeigt ein Beispiel aus Neuburg.

Bereits im Alter von 15 Jahren hatte sie einen klaren Berufswunsch. Sophie Haberer wollte in einem Büro arbeiten. Kauffrau für Büromanagement – diese Ausbildung strebte sie an. Eigentlich grundsolide und sollte auch kein Ding der Unmöglichkeit sein. Aber die junge Ingolstädterin, die sich bereits weit vor ihrem Schulabschluss bewarb, erhielt 49 Absagen auf ihre Bewerbungen.