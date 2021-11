So kann man Straffälligen zu Weihnachten eine Freude machen - auch in Neuburg

Die Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz hilft Straffälligen und ihren Familien. Ein Arbeitskreis befindet sich auch in Neuburg. So kann man zu Weihnachten eine Freude machen.

Manche Menschen in Haft nennen Weihnachten scherzhaft „Wein-nachten“. Mit Alkohol hat das nichts zu tun. Es geht vielmehr um die eine oder andere Träne, die im Stillen fließt, wenn die anderen feiern. Die Weihnachtstage lassen Inhaftierte noch mehr als sonst spüren, wie ausgegrenzt sie sind. Manch einer hat keine nahestehenden Menschen mehr jenseits der Gitter, und wenn doch, so dürfen sie höchstens einen Brief schicken – Geschenke sind nicht erlaubt, aus Sicherheitsgründen. Gegen diese Isolierung möchte die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz etwas tun. Zu den 16 Arbeitskreisen in Deutschland, die sich in Städten mit Gefängnissen gebildet haben, zählt auch ein Arbeitskreis für die Justizvollzugsanstalt in Neuburg.

Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz: So kann man auch in Neuburg zu Weihnachten helfen

Warum ausgerechnet Kriminellen geholfen werden soll? Wie Geschäftsführerin Christina Tabea Brucker auf der Homepage der Seite erklärt, soll die Schuld von Straftätern nicht verharmlost werden. „Sie müssen die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen.“ Aber irgendwann lassen sie das Gefängnis hinter sich zurück und werden wieder unsere Nachbarn. Das Schwarze Kreuz möchte, dass sie es schaffen, ihr Leben neu auszurichten – ohne neue Straftaten. Als gemeinnützige Organisation hat das Schwarze Kreuz die Möglichkeit, Pakete an Haftanstalten schicken zu lassen, die sie ihrerseits dann an Gefangene weitergeben. In der Regel sind das besonders bedürftige Gefangene, die zum Beispiel nicht arbeiten können. Darum sucht das Schwarze Kreuz Menschen, die bereit sind, einem Inhaftierten zu Weihnachten ein Paket zu packen. Dinge wie Kaffee, Süßigkeiten und ein Kartengruß dürfen hinein. Was jemand hinter Gittern empfängt, ist aber weit mehr. Es ist das Wissen: Da ist ein Mensch „draußen“, der an ihn denkt und ihm Gutes wünscht. Das macht froh, stärkt und ermutigt. Und kann neue Hoffnung wecken.

Seit 1953 schickt das Schwarze Kreuz Weihnachtspakete hinter Gitter. 2020 wurde mit 1456 Paketen wieder ein neuer Rekord erzielt. Wer mitpacken möchte, wird gebeten, sich bis zum 6. Dezember beim Schwarzen Kreuz anzumelden. Die Kosten für den Inhalt betragen etwa 30 Euro. (nr)

Kontakt: Schwarzes Kreuz, Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, Telefon 05141/ 94616-0. Internet: www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion.