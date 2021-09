So lief das Ferienprogramm des Kreisjugendrings in Neuburg

Plus Trotz der Pandemie konnte für ein abwechslungsreiches Angebot gesorgt werden. Wie der Veranstalter das geschafft hat.

Schnupperfischen, Bogenschießen, Tennis oder doch lieber ein Graffiti-Workshop? Beim diesjährigen Ferienprogramm des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen hatten die Kinder wieder die Qual der Wahl zwischen vielen unterschiedlichen Aktivitäten.