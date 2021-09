So viele Schwimmkurse in Neuburg wie noch nie

Plus Mit Gutscheinen für Schwimmkurse will die Bayerische Regierung gegen das Nichtschwimmer-Problem bei Kindern vorgehen. Die Neuburger Bäder rechnen mit einem großen Ansturm.

Eine 25-Meter-Bahn schwimmen und einen Ring vom Beckenboden tauchen: Das muss jeder Schwimmanfänger schaffen, um sich das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ zu verdienen. Doch um dafür die Fähigkeiten zu erwerben fehlten in den vergangenen Monaten lange die Voraussetzungen. Schließlich waren bedingt durch die Corona-Pandemie lange die Bäder geschlossen. Um das steigende Problem der Nichtschwimmer zu bekämpfen, sollen daher alle Vorschulkinder und Erstklässler ab sofort Gutscheine für die sogenannten Seepferdchen-Kurse bekommen.