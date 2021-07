"Soapbottle": Frühere Neuburgerin kreiert nachhaltige Verpackung aus Seife

Plus Jonna Breitenhuber hat Familie in Neuburg - und eine Flasche für Pflegeprodukte aus Seife entwickelt. Das bedeutet: Sie löst sich auf, wodurch kein Plastikmüll anfällt. Über eine Idee, die den Zeitgeist trifft.

Die Verpackung muss schön sein. Exklusiv. Dann erscheint auch das Produkt hochwertig. Ein Trugbild des Konsums, das einen weiteren Nachteil entlarvt: den Plastikmüll, der anfällt, sobald das Innere aufgebraucht ist. Diesen Kreislauf versucht nun eine junge Frau, die in Neuburg aufgewachsen ist, zu durchbrechen.