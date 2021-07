Neuburg

vor 24 Min.

"SommerAtelierTage“: So feiert das Neuburger KunstQuartier Zehnjähriges

Plus Mitte Juli finden die „SommerAtelierTage“ zum zehnjährigen Geburtstag des KunstQuartiers in Neuburg statt. Was und wo und wann geplant ist.

Von Brigitte Clemens

Ziemlich genau vor zehn Jahren titulierte Hauseigentümer Dietmar Schofer den Umzug des Ateliers „Frauenzimmer“ in sein altehrwürdiges Haus am Rohreck als eine buchstäbliche Erweckung der Gründerzeit-Gemäuer aus dem Dornröschenschlaf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .