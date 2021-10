Neuburg

20:00 Uhr

Sonderausstellung im Neuburger Stadtmuseum erinnert an die Ursulinen

Plus In der Sonderausstellung „Angela-Ursula-Maria“ sind ab Sonntag originale Kunstwerke aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Sie erinnern an das Ursulinenkloster in Neuburg.

Von Michael Kienastl

Als vor 325 Jahren sechs Ordensschwestern von Düsseldorf in die Ottheinrichstadt kamen, taten sie das aus einem besonderen Grund. Kurfürst und Pfalz-Neuburger Herzog Johann Wilhelm – besser gesagt dessen Mutter – hatte sie geholt. Die Schwestern sollten ab 1696 junge Mädchen aus Neuburg unterrichten und erziehen. Sie sollten ihnen Lesen, Schreiben, Musizieren, Handarbeiten und natürlich Beten lehren.

