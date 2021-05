Neuburg

17:54 Uhr

Sonntag ist Muttertag: Das gibt es beim Besuch im Neuburger Seniorenheim zu beachten

Plus Sonntag ist Muttertag – eine Feier der Blumensträuße und Familienbesuche. Doch auch im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gilt nach wie vor die Corona-Notbremse, die mitunter Kontakte beschränkt. Was bedeutet das für Seniorenheime?

Die Zeiten waren hart für unsere Alten. Die betagten Frauen und Männer in den Pflegeheimen und der Geriatrie. Weil das Coronavirus ungehalten grassierte, waren Besuche verboten. Töchter, Söhne und Enkel konnten ihren betagten Angehörigen oft nur über das Zimmerfenster zuwinken, das Telefon in der Hand. Monate später hat sich die Lage in den Neuburger Einrichtungen beruhigt. Nicht zuletzt weil die Impfkampagne erfolgreich war. Besuchsregeln gelten in den Heimen aber weiter – auch am Muttertag, am 9. Mai.

