Sopranistin Keta Nino singt zum ersten Mal mit Neuburger Ensemble del Arte

Plus Das Ensemble del Arte eröffnet die Saison 2021 mit italienischen Willkommensgrüßen. Sopranistin Keta Nino beeindruckt im Neuburger Kongregationssaal mit ihrer Bühnenpräsenz.

Italienische Klänge, dargeboten vom Ensemble-del-Arte- Quintett, der galant agierenden Sopranistin Keta Nino und Olivia Friemel-Hurley am Klavier, erfüllten den Abend im Neuburger Kongregationssaal zum Auftakt der Konzertsaison 2021, die erfreulicherweise nach einer langen, pandemiebedingten Zwangspause wieder starten konnte. Das Programm im diesmal leider nur spärlich besuchten Saal offenbarte einen kurzweilig angelegten Willkommensgruß bekannter und weniger bekannter Werke.