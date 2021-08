Neuburg

Sorgen, Nöte, Wünsche: Das bewegt Alleinerziehende in Neuburg

Plus Wenn sich Eltern scheiden lassen, stellen sich viele Fragen. Drei Alleinerziehende aus dem Raum Neuburg berichten von ihren Sorgen – und warum das Thema immer noch mit Tabus behaftet ist.

Von Andreas Schopf

Am Anfang war es ein komisches Gefühl. Volker Hahlbohm musste es mehrfach laut aussprechen, um zu verstehen: „Ich bin jetzt alleinerziehend.“ Der 43-Jährige aus Neuburg ist Vater von zwei fünf und sieben Jahre alten Söhnen. Nach der Trennung von seiner Frau ist er plötzlich alleine für die Buben verantwortlich – neben dem Beruf. Eine Herausforderung, die viele geschiedene Eltern teilen. Das Familienmodell Alleinerziehend ist keine Randerscheinung. Von 1996 bis 2018 ist hierzulande die Zahl der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern von 1,3 Millionen auf 1,5 Millionen angestiegen, berichtet das Bundesfamilienministerium. Nur: Thema in der Öffentlichkeit sind Alleinerziehende selten. Am Dienstagabend war dies anders – zumindest in der Region. Im Rahmen der Gesprächsreihe „Neuburg spricht“ (siehe Artikel rechts) hatten die Organisatoren Florian Herold und Leotrim Gashi drei Alleinerziehende aus dem Raum Neuburg zusammengebracht, um über ihre Sorgen, Nöte und Wünsche zu reden. Es wurde ein erstaunlich offener Austausch über ein Thema, das nach wie vor mit Tabus behaftet ist.

