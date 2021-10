Spenden statt Geburtstagsgeschenke: Der Neuburger Hans Dünstl sammelt für Elisa

Hans Dünstl aus Neuburg wollte zum 80. Geburtstag keine Geschenke, stattdessen Spenden an den Familiennachsorgeverein Elisa. Nun hat er eine stolze Summe übergeben.

Am 19. September ist Hans Dünstl stolze 80 Jahre alt geworden (lesen Sie hier mehr dazu). Sein hohes Alter merkt man dem Betreiber des Sporthotels im Rödenhof allerdings nicht an, im Gegenteil: Mit seinem E-Bike fährt er auch gerne mal längere Touren, etwa von Neuburg nach Kelheim und zurück. Sein Jubiläum nahm Dünstl ebenfalls zum Anlass, und ließ es im großen Saal seines Hotels ordentlich krachen. Doch eines wollte der Senior dabei auf keinen Fall: Geschenke.

Neuburg: Hans Dünstl übergibt Spende an Familiennachsorgeverein Elisa

Stattdessen stellte er eine Spendenbox auf. Am Ende kam die stolze Summe von 3000 Euro zusammen, die Dünstl an den Familiennachsorgeverein Elisa spendet. „Man darf die armen und kranken Kinder nicht vergessen, besonders die Kinder, denn sie brauchen unsere Hilfe“, sagt Dünstl. Geschäftsführerin Nadine Dier freute sich riesig über die Spende, vor allem, weil der Verein in jüngster Zeit weniger finanzielle Unterstützung bekam. „Schuld daran ist auch Corona und den dadurch entstandenen Ausfall vieler Veranstaltungen“, sagt Dier. Viele Leistungen, die Elisa für Familien mit schwerstkranken Kindern bietet, seien rein durch Spenden finanziert. (krek)

Lesen Sie dazu auch