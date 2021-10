Spendenrückgang: Neuburger Verein „Elisa“ bekommt weniger Unterstützung

Plus Der Verein zur Familiennachsorge "Elisa" hat mit einem großen Rückgang des Spendenaufkommens zu kämpfen. Warum das den Neuburger Nachsorgeverein besonders hart trifft.

Wie wichtig die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Neuburger Familienvereins Elisa ist, zeigen die Berichte aus den Abteilungen, die bei der Jahresversammlung vorgetragen worden sind. Elisa, der Verein zur Familiennachsorge, spürt die Pandemie in diesem Jahr deutlich an einem drastischen Rückgang der Spenden. Im vergangenen Jahr sei das Spendenaufkommen noch stabil gewesen, wie der Schatzmeister des Vereins, Christian Hackl, bei seinem Kassenbericht ausführte. Heuer aber sei der Rückgang bisher mit rund 50 Prozent zu beziffern.