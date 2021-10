Sprechstunde in Neuburg: Der Radverkehr bewegt die Bürgerinnen und Bürger

Plus Viele Bürgerinnen und Bürger kommen zur Sprechstunde beim Neuburger Wochenmarkt. Es geht unter anderem um die Regelung am Punkt Ingolstädter/Monheimer Straße und den Schulweg zur PWS.

„Verkehrsthemen aller Art, und das am laufenden Band.“ Polizeihauptkommissar Franz Sailer und Stadtrat Bernhard Pfahler waren ziemlich ausgelastet bei ihrer Bürgersprechstunde am Samstag beim Neuburger Wochenmarkt.