Staatssekretär Roland Weigert: Von Kleinhohenried in die weite Welt

Plus Roland Weigert ist seit 2018 Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Als solcher ist er im offiziellen Auftrag auch in Asien, Afrika oder Südamerkia unterwegs. Wie sich der ehemalige Landrat von Neuburg-Schrobenhausen mit seiner Aufgabe identifiziert.

Er ist, wenn man so will, der Reisende unter den hochrangigen Politikern, die den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Bund oder Freistaat vertreten: Roland Weigert, der ehemalige Landrat und jetzige Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Auf seinen offiziellen Besuchen, sei es im näheren Umfeld wie Slowenien oder Österreich, oder auf Fernreisen etwa nach Ägypten, Äthiopien, die Elfenbeinküste, Mexiko oder China, ist der 53-Jährige aus Kleinhohenried quasi ein Brückenbauer für bayerische Unternehmen. 15 offizielle Reisen im Namen des Freistaats hat er seit seinem Amtsantritt als Staatssekretär 2018 unternommen. „Die bis jetzt spannendste“, wie der Freie Wähler sagt, hat er gerade hinter sich.