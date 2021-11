Stadt Neuburg pflanzt für jedes Neugeborene einen Obstbaum

Plus Die Stadt Neuburg will ab kommendem Jahr pro Neuburger Neugeborenem einen Baum pflanzen. Die künftigen Eltern können wählen, welcher Obstbaum für ihr Kind wo gepflanzt werden soll.

Ein Baum für jedes Baby, das hat sich die Stadt Neuburg für das kommende Jahr vorgenommen. Und genau für diese Aktion mit dem Titel „Pro Baby ein Baum“ pflanzte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling nun einen ersten Baum für Baby Lukas auf einer öffentlichen Wiese im Bereich Brandl, 24 weitere Babybäumchen folgten bei der Premierenpflanzung.