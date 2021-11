Neuburg

Stadt verschiebt Kulturpreisverleihung und organisiert Bürgerversammlung neu

Plus Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen sowie der hohen Auslastung der Intensivbetten verschiebt die Stadt Neuburg die Verleihung des Kulturpreises ins Frühjahr. Die Bürgerversammlung findet jetzt online statt.

Von Manfred Rinke

Weihnachts- und Christkindlmarkt, die Wichtelhütte und – ganz so wie es aussieht – auch die Schlossweihnacht: Auch in Neuburg reagiert man auf die anhaltend hohen Infektionszahlen – der aktuelle Inzidenzwert liegt bei knapp 600 – und die hohe Auslastung der Intensivbetten (106 von 117) im Leitstellenbereich Ingolstadt, der der Region 10 mit der Stadt Ingolstadt sowie den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen entspricht. Neben dem Ausfall der beliebten Veranstaltungen im Advent ziehen die alarmierenden Zahlen weitere Konsequenzen nach sich, was die Stadt Neuburg angeht.

