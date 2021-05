Stadtführungen in Neuburg starten wieder

Ab sofort werden die Nachtwächterführung, die reguläre Sonntagsführung sowie der Altstadtrundgang in Neuburg wieder angeboten. Allerdings gibt es einiges zu beachten.

Sinkende Inzidenzen und steigende Impffortschritte ermöglichen auch bei den touristischen Angeboten immer mehr Freiheiten. So sind nach der Öffnung der Tourist-Info jetzt auch wieder mehrere Stadtführungen in Neuburg möglich. Ab sofort werden die Nachtwächterführung, die reguläre Sonntagsführung sowie der Altstadtrundgang wieder angeboten.

Das Team der Tourist-Info hat für die drei Führungen ein Hygienekonzept ausgearbeitet und mit dem Landratsamt abgestimmt. Demnach gilt für die jeweils bis zu 25 Teilnehmer eine Testnachweispflicht. Wie üblich, bedarf es eines negativen Schnell- oder PCR-Tests, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Vollständig Geimpfte zählen generell als negativ. Beides muss bei der Führung nachgewiesen werden. Zu Beginn einer Führung werden die Kontaktdaten aufgenommen und während der Führung gilt die Vorgabe, eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen. Damit die gute Verständlichkeit auch bei größeren Abständen gewahrt bleibt, sind die Stadtführer mit kleinen mobilen Lautsprechern ausgestattet.

Führungen durch Neuburg sind sehr beliebt

Die erste Nachtwächterführung findet bereits am Freitag, 28. Mai, um 20.30 Uhr statt. Bis Oktober sind die abendlichen 90-Minuten-Führungen dann jeden dritten Freitag im Monat im Angebot. Anmeldung unter www.neuburg-donau.info oder 08431/55-400.

Die allsonntäglichen Führungen starten am 30. Mai und werden bis 1. November an jedem Sonntag sowie allen Feiertagen angeboten. Start zur 90-Minuten-Runde ist um 14.30 Uhr, einer Anmeldung bedarf es nicht. Kurze Altstadtrundgänge (40 Minuten) sind bis 30. September an jedem Dienstag und Donnerstag um 14.30 Uhr und mittwochs um 17 Uhr im Angebot. Auch hier bedarf es keiner Anmeldung. Führungen im Schloss sind derzeit nicht möglich wegen Renovierungsarbeiten, genauso wie Führungen in der Provinzialbibliothek. (nr)

Tourist-Info: 08431/55-400 oder tourismus@neuburg-donau.de

