Stadtkapelle Neuburg verbindet Picknick und Konzert

Die Stadtkapelle Neuburg organisiert eim Samstag ein Picknick-Konzert beim Hotel "Das Acker". Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Das Picknick-Konzert der Neuburger Stadtkapelle am heutigen Samstag, 11. September, wird unter erleichterten Bedingungen stattfinden. Für die Besucher gilt nach aktuellen Regelungen keine 3-G-Regeln mehr. Eine Maskenpflicht besteht ausschließlich beim Aufsuchen der Toiletten im Hotel „Das Acker“.

Neben der Einhaltung der geltenden Abstände muss die Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden. Hierfür werden sowohl die Luca-App wie auch ein Kontaktformular verwendet. Dieses kann vorab auf der Homepage der Stadtkapelle heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden.

Stadtkapelle Neuburg veranstaltet Picknick-Konzert

Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit, bis um 18.30 Uhr des Konzerttages Karten über den Online Shop unter www.stadtkapelle-neuburg.de/tickets zu beziehen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auch an der Abendkasse Karten zu erwerben. Die Abendkasse und der Einlass öffnen ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist 20 Uhr in der Acker-Event-Location bei den Maschinenringen in Neuburg.

Jeder Besucher darf seine Sitzgelegenheit, wie es sich für ein Picknick-Konzert gehört, selbst mitbringen und frei seinen Sitzplatz auf der Veranstaltungsfläche wählen. Für einen Getränkeverkauf sorgen die Maschinenringe selbst.

Auf dem Programm stehen verschieden Stücke der Stimmungsmusik aus aller Welt wie „Copacabana“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Westernhagen Best Of“. (nr)