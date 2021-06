Stadtradeln Neuburg: Teilnahme ist immer noch möglich

Die Teilnahme am Neuburger Stadtradeln ist immer noch möglich. Umweltreferent Norbert Mages geht mit gutem Beispiel voran.

Schon als Kind war Norbert Mages viel mit dem Fahrrad unterwegs. Das hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn sich ihm für ausgedehnte Radtouren nicht mehr so viele Gelegenheiten bieten wie früher als Student. „Damals habe ich das Fahrrad schätzen gelernt, denn ich kam immer schnell vorwärts und finanziell war es unschlagbar günstig“, erinnert sich Neuburgs Umweltreferent an seine Zeit an der Regensburger Universität. Aber nicht nur für notwendige Alltagsfahrten nutzt er das Fahrrad, auch in der Freizeit schätzt er diese Art der Fortbewegung. Egal, ob auf dem Radwanderweg nach Wien, Touren durch den Böhmerwald oder entlang der Moldau – traumhafte Kulissen konnte er auf dem Drahtesel mit allen Sinnen hautnah erleben. Sogar auf Sylt war der Stadtradelstar schon mit dem Fahrrad unterwegs. „Verleihstationen bieten fast überall zu günstigen Preisen Fahrräder und E-Bikes an“, erzählt er. So sind auch Bahnreisende vor Ort mobil und können die Gegenden unabhängig vom Auto erkunden.

Stadtradeln Neuburg: Umweltreferent Norbert Mages als Stadtradelstar

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Neuburgs Umweltreferent Norbert Mages als Stadtradelstar für das Stadtradeln Neuburg zum Mitmachen aufruft und selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Dabei geht es ihm nicht so sehr darum, dass die Teilnehmer während des Aktionszeitraums bis zum 9. Juli viele Radtouren unternehmen, sondern dass möglichst oft das Auto stehen bleibt und diese Wege mit dem Rad zurückgelegt werden. „Die meisten Fahrten sind Kurzstrecken von weniger als fünf Kilometern“, verweist Mages auf Statistiken und fügt hinzu: „Viele würden sich wundern, wie schnell man sich mit dem Drahtesel fortbewegen kann – vor allem, wenn die lästige Suche nach einem Parkplatz überflüssig wird.“

Moderne Elektrofahrräder, deren Anschaffung sogar von der Stadt Neuburg gefördert wird, erleichtern den Umstieg aufs Rad zusätzlich. Ein breites Angebot an sicheren Radwegen ist eine Voraussetzung, aber dazu müsse sich in Neuburg in den Augen des Umweltreferenten noch einiges tun. Er sieht Klimaschutz nicht als reine Privatangelegenheit - auch die Politik sei da gefordert, um gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit deutlich mehr Menschen das Fahrrad nutzen. Denn dies entlastet sowohl die Innenstadt, schützt das Klima und so ganz nebenbei fördert es die eigene Gesundheit.

So kann man beim Stadtradeln Neuburg mitmachen

Besonders schätzt Mages die Arbeit der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 mit ihrer Leiterin Birgit Bayer-Kroneisl, die sich seit Jahren für den Klimaschutz starkmacht und das Stadtradeln in Neuburg organisiert. „Jeder Umweltreferent kann sich glücklich schätzen, eine so engagierte Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung hinter sich zu wissen“, lobt er die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stabsstelle. Gemeinsam mit Vertretern der Agenda 21 und dem neuen Radverkehrsbeauftragten konnte vor Kurzem erreicht werden, dass Neuburg eine Mitgliedschaft in der AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen) anstrebt. Das freut Mages sehr, denn „diese Mitgliedschaft bringt viele Anregungen zur Verbesserung des Radwegekonzepts“. Dass die Stadt Neuburg davon profitieren wird, davon ist Mages überzeugt.

Mitmachen kann jeder, der in Neuburg wohnt, oder hier zur Arbeit oder Schule geht. Anmeldungen sind auch jetzt noch immer möglich unter www.stdtradeln.de. (nr)