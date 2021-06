Stadtrat: Eine Arbeitsgruppe für den Englischen Garten

Plus Im Englischen Garten Neuburg sorgten in den vergangenen Monaten gesperrte Wege und Baumfällungen für Ärger. Jetzt wurde eine Arbeitsgruppe einberufen, um die Situation zu verbessern.

Dass der Englische Garten als Denkmal zu betrachten ist, darin sind sich alle Beteiligten spätestens seit einem Ortstermin im Mai mit Marc Jumpers, dem Gebietsreferent des Landesamts für Denkmalpflege, einig. Was dies für den künftigen Umgang mit dem Englischen Garten bedeutet, besprach der Neuburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.