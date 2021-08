Neuburg

vor 31 Min.

Stadtteilcheck Bittenbrunn und Laisacker: Ein Stadtteil mit eigenem Wein

Am Südhang der Jura-Höhe herrscht ein besonderes Klima, so dass im Stadtteil Bittenbrunn Wein wächst.

Plus Auf den südlichen Jura-Hängen zur Donau hin wächst der feine Rebensaft. Bittenbrunn und Laisacker haben aber wesentlich mehr zu bieten. Der erste Teil unseres Neuburger Stadtteilchecks.

Von Gloria Geissler

Welches Dorf in unserer Region kann wohl von sich behaupten, ein Weinanbaugebiet zu sein? Bittenbrunn kann es. Bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde an den südlichen Jura-Hängen über dem linken Donau-Ufer Wein angebaut. Heute führt Josef Tremml diese Tradition fort. Auf 110 Quadratmetern wachsen in diesem besonderen Mikroklima Keltertrauben.

