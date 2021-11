Stadttheater Neuburg: Orwell-Stück „1984“ zu sehen

Das „a.gon“ Theater präsentiert am 11. November einen Klassiker im Stadttheater, für das es noch freie Plätze gibt.

Am 11. November wird um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater „1984“ von George Orwell aufgeführt. George Orwell schrieb den Roman „1984“ anno 1948.

Zum Stück: im Staat Ozeanien. Die allmächtige Einheitspartei überwacht alles. Winston Smith arbeitet im „Ministerium für Wahrheit“. Er verfälscht die Geschichtsschreibung im Sinne des Regimes, schafft alternative Fakten und sorgt dafür, dass die Bevölkerung selbst widersprüchlichste Informationen als wahr empfindet. In Winston aber gärt es. Er kann sich der totalitären Herrschaft nicht länger kritiklos beugen und begeht ein schlimmes Verbrechen: Er denkt selbstständig und führt heimlich Tagebuch. Winston verliebt sich in seine Kollegin Julia und beide beschließen, Kontakt zum Widerstand aufzunehmen. Doch die Gedankenpolizei hat sie im Visier.

Wie das gastierende a.gon Theater mitteilt, wird der renommierte Theater- und Fernsehschauspieler Peter Kremer anstelle des angekündigten Jacques Breuer spielen. Dem Publikum ist er vor allem auch durch die Serie Siska ein Begriff, in der er die Haupt- und Titelfigur verkörperte.

Karten für das Stück sind in der Tourist-Information, Ottheinrichplatz A 118, 86633 Neuburg an der Donau, erhältlich – auch telefonisch unter 08431/55400, per E-Mail an tourist@neuburg-donau.de sowie an der Abendkasse am 11. November von 19 bis 20 Uhr. (nr)