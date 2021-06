Neuburg

06.06.2021

Star-Jazzer und Klavier-Legende: Intensiver Sound im Neuburger Birdland

Plus Drei europäische Star-Jazzer traten mit der New Yorker Klavier-Legende David Hazeltine im Neuburger Birdland auf. So war der Auftritt der „European Allstars feat. David Hazeltine“.

Von Peter Abspacher

Der Satzanfang „Je später der Abend...“ lässt sich auf verschiedene Art ergänzen, mehr oder weniger geistreich. Für den Auftritt dreier europäischer Star-Jazzer mit der New Yorker Klavier-Legende David Hazeltine im Neuburger Birdland gilt jedenfalls: Je länger dieses Quartett musizierte, umso intensiver wurde der Sound, umso charmanter der Swing, umso überzeugender der innere Drive.