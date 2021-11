Starke Stücke: Es gibt noch Karten für „Hokuspokus“ im Neuburger Stadttheater

Wortgefechte, Verstrickungen und eine ordentliche Portion Charme - das ist der Inhalt des Stücks "Hokuspokus", für das es noch Karten gibt.

Für die Programmreihe „Starke Stücke“ zeigt das Neuburger Stadttheater am Montag und Dienstag, 15. und 16. November, jeweils um 20 Uhr die Krimikomödie „Hokuspokus“.

Darum geht es: Die junge Witwe Agda Kjerulf steht wegen Mordes an ihrem Gatten, einem nur mäßig erfolgreichen Kunstmaler, vor Gericht. Sie verstrickt sich zunehmend in Widersprüche, bis der raffinierte Anwalt Peer Bille deren Verteidigung übernimmt. Plötzlich erfährt der Schauprozess einen völlig anderen Verlauf, skurrile Zeugen tauchen auf, der Verteidiger entpuppt sich als begabter Gaukler, die Bilder des Ermordeten finden auf einmal reißenden Absatz.

In dem beliebten Klassiker der deutschen Situationskomödie von Curt Goetz ist nur eins sicher „Nichts ist, wie es scheint!“. Dieser Bühnenstoff wurde mehrmals mit Heinz Rühmann verfilmt. Feinhumorige Wortgefechte, spannende Verstrickungen und eine ordentliche Portion Charme erinnern an die Sternstunden des Deutschen Kinos. Bühne, Kostüme und Maske sind in der Ästhetik eines schwarz-weiß Filmes gehalten.

Karten für das Stück sind in der Tourist-Information, Ottheinrichplatz A 118, 86633 Neuburg an der Donau, erhältlich – auch telefonisch unter 08431/55400, per E-Mail an tourist@neuburg-donau.de sowie an der Abendkasse am 15. und 16. November von 19 bis 20 Uhr. (nr)