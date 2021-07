Stau durch Corona: In den Neuburger Fahrschulen müssen die Schüler Geduld beweisen

Durch die Coronapandemie hat es in einigen Fahrschulen im Landkraus einen Terminstau für Prüfungen gegeben. Langsam gehen die Fahrschulen nun wieder in den Regelbetrieb und die Lage entspannt sich zunehmend. In manchen Fahrschulen wurden zur Verbesserung der Situation sogar neue Fahrlehrer eingestellt.

Foto: Marcus Führer, dpa