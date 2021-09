Neuburg

Sticker für den Klimaschutz: Stadt Neuburg stellt Anzeige wegen Sachbeschädigung

In den vergangenen Tagen wurden im Stadtgebiet Neuburg an vielen Stellen Sticker an öffentlichen Orten aufgeklebt. Dahinter stecken offenbar Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, die auf die Klimademo am Freitag aufmerksam machen möchten.

Von Andreas Schopf

Am kommenden Freitag gehen weltweit Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße, um für den Klimaschutz zu protestieren. Auch in Neuburg zieht ein Demo-Zug ab 13.30 Uhr vom Schranneplatz aus durch die Stadt. Um dafür Menschen in der Region zu mobilisieren, hat die Gruppe „ Fridays for Future“, die hinter der Demo steht, Aufkleber drucken und verteilen lassen. In den vergangenen Tagen wurden solche Sticker an vielen Stellen in Neuburg angebracht. Vertreter der Stadt sind am Mittwochvormittag 30 Minuten durch die Innenstadt gelaufen und haben das Ausmaß der Klebeaktion begutachtet.Das Ergebnis: Die Stadt spricht von einer „Flut von Aufklebern auf öffentlichen Flächen aller Art“ – und stellt Anzeige wegen Sachbeschädigung.

