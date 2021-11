Straßenbau in Neuburg: Am Donauwörther Berg wird es eng

Plus Die Stadt Neuburg startet die Sanierung der ramponierten Zufahrten zu den Hochhäusern. 2022 ist die Ingolstädter Straße dran.

Die Saison für Straßenarbeiten geht in Neuburg zu Ende - mit einer Ausnahme: Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße am Donauwörther Berg hat gerade begonnen. Das Projekt kostet der Stadt 650.000 Euro und wird sich bis Sommer 2022 hinziehen.